Mirandela regressa às vitórias na última jornada da fase regular

Já com tudo definido, no que diz respeito às equipas que vão jogar a fase de manutenção/descida, o Mirandela terminou a fase regular do Campeonato de Portugal com uma vitória por 2-0 frente ao S.C. Vila Real, no clássico transmontano da jornada 18.

Os treinadores das duas equipas aproveitaram para dar minutos de jogo a jogadores menos utilizados. No caso do Mirandela, Rafa Pires estreou-se a titular na baliza dos alvinegros, sendo, depois, substituído por Pedro Palha, aos 64 minutos.

Também o eixo da defesa sofreu alterações. O capitão Corunha, que estava à beira do quinto amarelo, ficou de fora. Bebé e Edú formaram a dupla de centrais.

Dos habituais titulares só integram o onze inicial o defesa argentino Gianluca e o médio Mário Borges, que assumiu a braçadeira de capitão.

Na primeira metade o jogo foi equilibrado, mas a partir do primeiro golo do Mirandela, aponta do por Ié, aos 35 minutos, os mirandelenses superiorizaram-se.

Com a vantagem de um golo ao intervalo, a formação da cidade do Tua entrou no segundo tempo ainda mais motivada e o golo de Celso aos 56 minutos veio dar ainda mais tranquilidade ao Mirandela, que acabou por controlar e dominar até ao apito final.

Os alvinegros terminaram a fase regular na quarta posição com 33 pontos. Já o S.C. Vila Real quedou-se pela sétima posição com 17.

As duas equipas vão jogar a fase de manutenção/descida, sendo que o Mirandela integra a série 2 com o Macedo, Maria da Fonte e Pedras Salgadas, já os Lobos do Marão estão colocados na série 3 juntamente com o Berço, Amarante e Tirsense.

O sorteio da segunda fase do Campeonato de Portugal está marcado para esta terça-feira, às 16h30.

Foto de Tamará Silva