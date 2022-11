Mirandela segue invicto na liderança, Macedo e Estudantes regressam às vitórias

Oito vitórias em oito jornadas, 25 golos marcados e apenas um sofrido é o registo imaculado do S.C. Mirandela na Divisão de Honra Pavimir.

Os alvinegros, que desde sempre se assumiram como candidatos à subida, voltaram a mostrar credenciais, desta vez com um triunfo expressivo, 0-5, frente ao Carção. Daniel Rocha abriu o caminho para a vitória aos cinco minutos, o capitão, Vítor Pereira, fez o 0-2 aos 16’ e Luís Oliveira “Katurra” rubricou o 0-3 ainda antes do intervalo, aos 32’.

Na segunda metade, Henrique Almeida mostrou veia goleadora ao assinar o quarto golo dos mirandelenses e “Katurra” fechou a contagem aos 64’, fez o 0-5, o segundo da conta pessoal.

Em Bragança, os Estudantes Africanos receberam e venceram os Lusos MC SAD por 4-2. A equipa de José Alves regressou às vitórias. Rogério Lima, Stefan e António Pedro, que apontou dois golos, foram os goleadores de serviço. Para os forasteiros marcaram Jack Rivas e Gabriel Rodrigues.

Também o Macedo regressou aos triunfos e de forma expressiva, 4-0, em casa, com o Vila Flor SC. Corunha abriu o activo, de cabeça, aos 19 minutos, Luccas Lameirão fez o 2-0 aos 32’ e Pedro Mata, após assistência de Edison, rubricou o 3-0. Na segunda parte, Corunha, novamente, fechou as contas do jogo, aos 90’+1, de penálti, em 4-0.

O Grupo Desportivo de Moncorvo segue no encalço do líder. A formação de Nuno Lima venceu pela margem mínima, 2-3, no terreno do Rebordelo e encontra-se na segunda posição com 21 pontos.

Edra, Falcão e Caravana marcaram para o GD Moncorvo. Quintã e Rabiço apontaram os golos do Rebordelo.

Quanto ao Argozelo somou a segunda vitória consecutiva, 2-5 frente ao Forte Carrazedense, com destaque para Mantorras. O ponta de lança fez hat-trick e mantém-se na liderança da lista e melhores marcadores com 10 golos.

Já o jogo G.D. Mirandês – F.C. Vinhais terminou empatado a uma bola.