Mirandela sofre primeira derrota caseira

O S.C. Mirandela terminou a primeira volta do Campeonato de Portugal com uma derrota por uma bola a zero frente ao Merelinense. Foi a primeira derrota caseira dos alvinegros, esta época, e a segunda em 11 jornadas.

A formação minhota resolveu o jogo aos 21 minutos. Filipe Almeida apareceu sozinho ao segundo poste a finalizar de cabeça, após a marcação de um canto na esquerda.

O jogo foi repartido, jogado a meio campo e o golo conseguido pelo Merelinense foi mesmo a única oportunidade conseguida na primeira metade.

Nos últimos 45 minutos, os transmontanos entraram melhor, foram mais ofensivos, sobretudo nos últimos 30 minutos, mas a turma de Rui Eduardo Borges pecou na finalização. Aos alvinegros faltou eficácia. Gianluca e Maranata, que entrou ao minuto 61, desperdiçaram duas oportunidades flagrantes de golo, esbarrando no experiente Rui Rego.

A segunda metade agradou mais ao técnico mirandelense, mas alertou para a necessidade de corrigir erros. “Temos que trabalhar para corrigir alguns aspectos e temos que trabalhar para sermos a equipa que fomos na segunda parte”, avisou Rui Eduardo Borges.

O treinador considera que faltou competência aos seus jogadores no lance do golo do adversário. “O Merelinense é uma equipa muito experiente, conseguiu marcar num lance de bola parada, algo para o qual estávamos alertados. Fomos incompetentes nesse momento”.

Mais satisfeito com o resultado ficou Emanuel Simões. A sua equipa reforçou a segunda posição na tabela classificativa. “Foi um jogo equilibrado sem grandes oportunidades. Conseguimos fazer um golo numa bola parada. Na segunda parte continuou equilibrado e os últimos 10 minutos o Mirandela pressionou mais e se for justo o Mirandela merecia um golo”.

Mirandela reforçou meio campo

No jogo da jornada 11 destaque para a estreia do médio Landry Nkolo (ex-Lusitano Vildemoinhos), a mais recente contratação do Mirandela. Rui Eduardo Borges conhece bem o camaronês e garante que “vem acrescentar qualidade”.

O médio camaronês, que também joga a defesa central, iniciou a presente temporada no Lusitano de Vildemoinhos, da série D do Campeonato de Portugal, onde realizou 11 jogos.

Landry Nkolo tem 23 anos e chegou a Portugal em 2017 para jogar no Maia Lidador, passando depois pelos sub-23 da Académica de Coimbra, Leça FC, e Vitória de Sernache na época passada.

As investidas no mercado de inverno não se ficam por aqui, os alvinegros procuram mais um médio e um avançado.