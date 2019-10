Mirandela sofre primeira derrota em casa para o campeonato

O SC Mirandela sofreu, no domingo, a primeira derrota em casa para o campeonato, 0-1 com o Montalegre, num jogo a contar para a jornada sete da série A.

Com Elias no banco, que tinha treinado de forma condicionada na semana que antecedeu o jogo, foi Diamantino que entrou para o lado direito do ataque mirandelense.

Os locais entram bem, numa primeira metade equilibrada, e tiveram mais oportunidades de golo. César por duas vezes (19’, 29’) colocou à prova Nuno Rafael, mas o guardião do Montalegre mostrou-se muito seguro entre os postes. A melhor ocasião pertenceu a Huguinho aos 29 minutos. O médio rematou forte à barra num lance em que o guarda-redes barrosão estava completamente batido.

Já perto do intervalo os ânimos aqueceram depois de anulado o golo ao Montalegre, apontado por Adilson, aos 44’, por posição irregular. Um lance que gerou discussão nos bancos das duas equipas com uma troca acesa de palavras o que levou Pedro Vilaça, árbitro do encontro, a expulsar Armando Santos, técnico do Mirandela, e Pedro Guedes, director do Montalegre.

O intervalo foi bom conselheiro para os forasteiros e a equipa de José Viage entrou bastante determinada. Logo no primeiro minuto Rúben Neves inaugurou o marcador. O médio apareceu no coração da área a finalizar com sucesso após o cruzamento de Zangão da direita.

O Mirandela não baixou os braços e procurou incessantemente a reviravolta no marcador. No entanto foi o Montalegre que esteve mais perto do segundo aos 67’. Iano rematou fortíssimo e só uma grande defesa de Pedro Fernandes evitou nova alteração no marcador.

Também Nuno Rafael voltou mostrar serviço na baliza do Montalegre. Aos 82’ valeu a boa intervenção do guarda-redes que evitou o golo em dois lances seguidos, primeiro após um cabeceamento de Luan e depois um remate de César.

Já em perto do final os mirandelenses pediram grande penalidade depois de um jogador do Montalegre tocar a bola com a mão na área, num lance de alguma confusão e que aconteceu junto à linha de limite da área.