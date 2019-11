Mirandela soma terceira derrota caseira

Os alvinegros perderam pela margem mínima, 0-1, com o Maria da Fonte, um jogo relativo à jornada 10 da série A do Campeonato de Portugal.

Tanela marcou aos nove minutos o único golo da partida e que garantiu o triunfo da formação da Póvoa de Lanhoso. Depois, os forasteiros tiveram que sofrer para segurar o resultado. “Não foi a nossa melhor exibição e tivemos que sofrer para manter o resultado e anular as transições do Mirandela, que é o ponto forte deste adversário”, disse Dinis Rodrigues, técnico do Maria da Fonte.

Do lado do Mirandela faltam mais opções na equipa. O plantel é reduzido e isso limita a estratégia de jogo para cada jornada. Armando Santos, técnico dos alvinegros, recorda aos adeptos que “o orçamento é reduzido” e “nada tem a ver com o da temporada passada”.

No entanto, o técnico garantiu que todos os jogadores estão empenhados em concretizar o objectivo do clube. “Todos os jogadores estão focados em garantir a manutenção, mas não queiram mais que isto pois não temos orçamento para mais”.

Apesar do resultado negativo, o Mirandela manteve a nona posição com 13 pontos. O Maria da Fonte é quinto classificado com 19 pontos.

Na próxima jornada, os mirandelenses jogam fora com o terceiro classificado, o Braga B.