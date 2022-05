Mirandela termina época com uma vitória

O S.C. Mirandela despediu-se do Campeonato de Portugal com um triunfo caseiro, 1-0, com o Maria da Fonte, na sexta e última jornada da fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

Com a descida ao distrital já confirmada, os alvinegros só chegaram ao golo na segunda metade. Diogo Moura marcou aos 75 minutos.

A equipa de Rafael Pinheiro terminou na quarta posição com seis pontos, os mesmos que o Macedo, terceiro classificado.