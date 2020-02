Mirandela vai receber o Fórum Nacional de Arbitragem

A iniciativa é da Associação de Futebol de Bragança em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e a Câmara Municipal de Mirandela.

Em cima da mesa vão estar propostas e questões relacionadas com a arbitragem para debate com os participantes.

O Fórum Nacional de Arbitragem vai contar com os elementos do Conselho de Arbitragem da FPF, bem como de dois representantes de todas as associações de futebol do país.

Jorge Nunes, do Conselho de Arbitragem da FPF, esteve, esta sexta-feira, em Mirandela, para validar as condições para a realização do fórum.

“A importância de descentralizar o Fórum Nacional de Arbitragem é importante dando a conhecer novas culturas e vivências a todos os envolvidos”, destacou o representante da FPF ao site da Associação de Futebol de Bragança.

Já António Ramos, presidente da AFB, diz ser “um momento histórico” para a associação que preside.