Mirandela vai receber Taça das Regiões da UEFA

Depois de Miranda do Douro, em 2015, Mirandela foi a localidade escolhida pela A.F. Bragança para receber a Taça das Regiões de futebol da UEFA.

A cidade mirandelense acolhe a fase A da competição que vai contar com quatro selecções distritais: A.F. Braga, A.F. Viana do Castelo, A.F. Vila Real e a anfitriã, a A.F. Bragança.