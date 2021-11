Mirandela vence em Viana do Castelo e sobe para o terceiro lugar

Eduarda esteve em bom plano ao bisar no encontro. A jogadora mirandelense abriu o activo aos 38 minutos e aos 43’ rubricou o 0-2. Margarida Sá fechou a contagem, 0-3, aos 57 minutos.

Com este resultado a equipa da cidade do Tua subiu para a terceira posição, agora com cinco pontos.

Nos restantes encontros da jornada, a Associação Desportiva Paredes perdeu na recepção ao Vitória SC, líder da competição. Ana Faria (21’), Francisca Gomes (48’) e Beatriz Moreira (57’) marcaram para as minhotas.

As brigantinas ocupam a penúltima posição com apenas um ponto.

Quanto ao SC Braga, segundo classificado, venceu o Vilaverdense por 0-4 com golos de Maria Pereira (10’, 29’), Catarina Silva (12’) e Francisca Vieira (44’).

Na próxima jornada, marcada para o dia 11 de Dezembro, o S.C. Mirandela recebe o Vilaverdense a AD Paredes joga fora com o SC Braga e o Vitória SC joga em casa com o Vianense.