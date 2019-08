Mirandela vence jogo de apresentação com o Leixões

Elias decidiu o jogo para o S.C. Mirandela já perto do final do encontro. Aos 85 minutos, o avançado brasileiro foi carregado em falta na área do Leixões e o próprio se encarregou de converter em golo o pontapé de penalti.

O plantel do S.C. Mirandela ainda não está fechado e nos próximo dias vão chegar reforços, um médio e um defesa esquerdo.

Na defesa, Corunha deve ficar de fora na primeira jornada do Campeonato de Portugal, marcada para o dia 18 de Agosto, frente ao GDB, por lesão. Até lá os alvinegros realizam mais um jogo de preparação, no próximo sábado, frente ao Carção.

Quanto ao Leixões está a uma semana da estreia na Liga Revela. No dia 12, a equipa de Matosinhos joga com o Estoril Praia.