Mirandela vence Torneio Cidade de Lamego

A equipa treinada por André Irulegui venceu, este domingo, o Torneio Cidade de Lamego.

O Mirandela começou por vencer o S.C. Vila Real por 0-1. Moubarak rubricou o golo decisivo. É o segundo tento apontado pelo ponta de lança, depois do golo marcado no triunfo por 0-3 como Valpaços em jogo de preparação.

Os mirandelenses fecharam a participação no triangular com um empate sem golos com a equipa da casa, o SC Lamego.

Quanto ao jogo entre SC Lamego, segundo classificado, e SC Vila Real terminou com um nulo no marcador.

Foto de SC Mirandela