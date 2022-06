Mirandela versão 2022/2023 começa a ganhar forma

O plantel do S.C. Mirandela para a época 2022/2023 na Divisão de Honra da A.F. Bragança começa a ganhar forma. Os alvinegros já garantiram oito reforços com destaque para Maki e Rhuan Pablo, dois rostos conhecidos do futebol distrital.

O médio Maki vestiu a camisola do Rebordelo na temporada passada, onde actuou em 27 jogos. Quanto ao defesa central Rhuan Pablo alinhou no Grupo Desportivo Sendim, realizou 28 jogos, marcou 7 golos e venceu a Taça Distrital.

Garantida está também a contratação de Marco Graça, de 21 anos. O defesa jogou na Associação Desportiva de Lagares da Beira da A.F. Coimbra em 2021/2022.

Para o meio campo, os alvinegros asseguraram os serviços de Luís Oliveira. O médio, de 21 anos, vem do Arões SC, da A.F. Braga, onde apontou 10 golos em 24 jogos.

A linha de ataque vai contar com Abubacar Balde. O luso-guineense tem 22 anos e representou o Desportivo Valense da A.F. Angra do Heroísmo.

Abubacar já vestiu as cores do Famalicão e GD Chaves enquanto júnior. Estreou-se como sénior no Arronches Benfica e passou ainda pelo Damaiense.

Confirmadas estão ainda as contratações dos médios Vinícius Pereira (ex-U. Tires) e Fabian (ex-GD Valpaços) e o avançado brasileiro Daniel Tárcio.

No capítulo das renovações, Enzo, Parini, Gianluca, Amorim e Rui Ramos assinaram por mais uma temporada.

O defesa Gianluca vai para a terceira temporada a vestir a camisola do emblema mirandelense. Em duas épocas, o jogador, de 26 anos, realizou meia centena de jogos. Quanto a Diego Parini e Enzo vão para a segunda época ao serviço dos alvinegros.

Acertada está ainda a continuidade de Luís Amorim. Aos 22 anos prepara-se para somar a sexta época no plantel sénior do SCM. O médio chegou à equipa principal em 2017/2018 pela não do técnico Rui Borges.

Também já renovou o avançado Rui Ramos, de 19 anos, que na temporada anterior realizou três jogos no Campeonato de Portugal.

Nos trabalhos de pré-época vão participar os jovens Valdemar Vilaverde, João Riça e Euripedes Lino, os três jogadores vão realizar a primeira época como seniores.