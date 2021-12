Mirandelense Bica renova com o Lille

O jogador, natural de Mirandela, deu conta da renovação do contrato na rede social Instagram. “Feliz por renovar com o clube que desde o primeiro dia me fez sentir em casa. Continuarei dogue por muito mais tempo”, escreveu o mirandelense.

O avançado, de 18 anos, chegou ao Lille em Agosto de 2020 para jogar nos sub-19, tendo assinado um contrato de cinco temporadas.

O talento do jovem transmontano não passou despercebido e rapidamente integrou a equipa B dos gauleses, pela qual, esta época, já marcou cinco golos.

Bica iniciou o seu percurso no S.C. Mirandela, seguiu para o F.C. Porto e G.D. Chaves, onde deu o salto para o futebol profissional em França.

O mirandelense também se tem mostrado nas selecções jovens de Portugal. Bica soma oito internacionalizações, 3 na selecção nacional sub-17, 2 nos sub-18 e 3 na equipa sub-19 das quinas.

Foto de Instagram José Bica