Mirandelenses em bom plano

Em sub-16 femininos, as mirandelenses, que integram a série B, venceram o Boticas por 95-1 e no próximo sábado voltam a jogar em casa com a AS.S.C.R. Gumirães.

A formação sub-14 feminina também venceu de forma expressiva, 5-105 a Escola Diogo Cão de Vila Real. A equipa da cidade do Tua ocupa a segunda posição com cinco pontos e joga em casa, no domingo, dia 27, com o BC Vila Real.

No sector masculino, a formação de seniores alcançou um triunfo caseiro frente ao SC Braga por 77-71 e ocupa o quinto lugar da série Norte A da 3ª Divisão Nacional.

Já os sub-16 perderam, 91-32, fora de portas com o BC Vila Real e os sub-14 também saíram derrotados do encontro com o Vila Pouca por 87-32.

No Campeonato Inter-Regional de sub-18 masculinos não se realizou a partida Estrelas Brigantinas – Chaves por falta de comparência dos flavienses.

Quanto à formação sub-16 feminina do Grupo Desportivo Macedense perdeu fora de portas com o Caparrosa (Tondela) por 69-27.