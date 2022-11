Mirandês quebra ciclo negativo e vence jogo de acerto de calendário

A partida marcou o regresso da formação treinada por Nuno Rangel às vitórias, depois de três derrotas consecutivas, 4-0 com o Mirandela, 1-2 com os Lusos MC SAD e 3-2 em Argozelo.

O G.D. Mirandês chegou à vantagem aos 17 minutos por intermédio de Vinícius. Na segunda metade, Rogério Lima igualou aos 56’ e trouxe mais motivação aos Estudantes. Mas, os mirandeses estavam decididos a quebrar o ciclo negativo. Kamará rubricou o 1-2 aos 68 minutos e Francisco Pinto fixou o resultado em 1-3 aos 77 minutos.

A equipa de Miranda do Douro ocupa a oitava posição com seis pontos. Os Estudantes seguem logo atrás, no nono lugar, com três pontos.

No próximo domingo o G.D. Mirandês folga, já que ficou isento da pré-eliminatória da Taça Distrital. Quanto aos Estudantes recebem o Rebordelo na segunda mão.