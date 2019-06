Modelo competitivo da Taça Transmontana vai ter um novo figurino em 2020

Mas, a partir do próximo ano a prova vai sofrer alterações e o modelo competitivo vai ter um novo figurino, muito semelhante ao modelo da Taça da Liga.

“O novo modelo da Taça Transmontana já foi apresentado aos clubes e aprovado. Na próxima época, a taça vai ter um modelo muito parecido ao da Taça da Liga com as equipas de Bragança e Vila Real. Em breve irá ser apresentado”, disse António Ramos, presidente da A.F. Bragança.

O objectivo é potenciar ainda mais as duas associações e os clubes transmontanos. “O importante é demonstrar que é possível, nos dois distritos, haver futebol com muita qualidade e sem perder a nossa identidade”, acrescentou António José Marques, presidente da A.F. Vila Real.

As parcerias entre as duas associações também se estendem ao futsal com a Taça Transmontana em masculinos e femininos.

Outra novidade vai passar pelas equipas de formação de futsal que também vão disputar um troféu semelhante ao dos seniores. Segundo António José Marques há “condições para avançar no próximo ano” já que as competições das duas associações terminam ao mesmo tempo devido à Taça Nacional.

Ainda este ano, as duas associações vão avançar com um Congresso Transmontano de Futebol e Futsal.