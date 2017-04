Modelo competitivo do Campeonato de Portugal Prio sofre alterações na próxima época

A Federação Portuguesa de Futebol ainda não divulgou, oficialmente, as mudanças mas segundo a edição desta quarta-feira do jornal A Bola vão terminar as fases de subida e descida. O número de séries também será reduzido, mas vão ter mais equipas.

Na época 2018/2019 a prova vai contar apenas com 72 equipas, em vez das actuais 80.

Mas o que vai mudar afinal?

A prova passa a ter apenas uma fase, a regular, com cinco séries, cada uma com 16 equipas.

A subida à 2ª Liga vais jogar-se em sistema de play-off entre os cinco primeiros classificados de cada série. Os quartos-de-final e as meias-finais jogam-se a duas mãos.

As duas equipas finalistas, que têm acesso directo à 2ª Liga, vão defrontar-se em campo neutro para apurar o vencedor do Campeonato de Portugal Prio.

Quanto às descidas, os últimos seis classificados são despromovidos aos distritais, não havendo fase de descida mas apenas regular.

Mas a próxima temporada será de transição já que o modelo definitivo só será aplicado em 2018/2019. O número de equipas vai passar aí de 80 para 72 e o CPP contará apenas com quatro séries, de 18 equipas cada.

Na época 2018/2019 o play-off de subida é jogado apenas pelos dois primeiros classificados de cada série e aos distritais descem os últimos cinco de cada série.