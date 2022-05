Mogadourense regressa ao futebol nos escalões de formação

O emblema fundado em 1950 volta ao futebol mas nesta fase apenas nos escalões de formação. As captações vão começar no próximo mês de Setembro, como avançou Nelson Moreira, presidente da comissão administrativa do clube. “Eu trabalho no Município de Mogadouro, e trabalhamos com os mais pequenos, e vejo da parte dos pais uma grande receptividade para que o clube avance”, disse.

Nelson Moreira, antigo jogador do Mogadourense, assumiu a presidência da comissão administrativa em Julho de 2021, após a realização de uma assembleia-geral, e confessa que a reactivação do clube já era uma ambição antiga de muitos mogadourenses. “Isto tudo começou ainda antes da pandemia. Eu e mais um grupo de amigos pensamos em reactivar o clube mais por causa dos miúdos, da formação. Em Mogadouro temos o Clube Académico mas não chega. Por isso, achámos que o ideal era reactivar o Mogadourense. É um clube que me diz muito tal como aos restantes elementos da comissão administrativa”.

O Futebol Clube Mogadourense é um dos emblemas históricos do distrito de Bragança e conta com uma passagem pelo extinto Campeonato Nacional da 3ª Divisão na época 2004/2005. No entanto, o futebol sénior não é para já equacionado. “Ainda não pensamos nisso. Em primeiro lugar pensamos na formação. Obviamente que todos queremos o regresso do Mogadourense ao futebol sénior. A mim diz-me muito porque fui várias vezes campeão no Mogadourense. Quem sabe no futuro”.

A última vez que o F.C. Mogadourense competiu na Divisão de Honra da A.F. Bragança foi na temporada 2009/2010.

Entretanto o clube vai a votos no próximo mês de Julho. Nelson Moreira, presidente da comissão administrativa, vai avançar para as eleições.