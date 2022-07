Mogadourense vai a votos no dia 13 de Julho

O Futebol Clube Mogadourense vai a votos. As eleições estão marcadas para o próximo dia 13 de Julho e, para já, é apenas conhecido um candidato. Nelson Moreira, actual presidente da comissão administrativa do clube, vai avançar com uma lista.

O emblema da vila do planalto foi reactivado em Julho de 2021, após 12 anos sem qualquer competição.

A reactivação do F.C. Mogadourense é feita apenas com os escalões de formação e é a aposta que Nelson Moreira pretende manter. “O nosso projecto assenta essencialmente na formação. O nosso objectivo é realizar captações e depois ver e decidir em quais escalões podemos competir, tendo sempre em atenção os recursos humanos suficientes”, explicou o candidato.

Os elementos que acompanham Nelson Moreira têm, na maioria, ou já tiveram “ligações ao futebol”. O mais importante é que são pessoas sérias e com grande sucesso na vida profissional”, acrescentou.

Nesta fase de regresso do clube à competição, Nelson Moreira conta que há bastante apoio por parte “dos pais dos atletas e de vários parceiros”, frisando que o projecto assenta no trabalho e dedicação de pessoas “sérias”.

Nelson Moreira tem 44 anos, foi jogador do F.C. Mogadourense e é candidato às eleições do clube, que estão agendadas para o dia 13 de Julho. O emblema da vila do planalto há 12 anos que estava inactivo e agora prepara-se para regressar à competição para já nos escalões de formação.