Mogadouro acolheu 242 crianças no 16º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas

Participaram 242 crianças no 16º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas, em Mogadouro. A iniciativa contou com 32 equipas (16 de petizes e 18 de traquinas) em representação de 12 clubes: CA Mogadouro, GD Freixo, GD Mirandês, Alfandeguense, GD Sendim, FC Vinhais, CSP Vila Flor, FC Mogadourense, GD Bragança, GD Moncorvo, AFC Vimioso e GD Macedense.

Sílvio Carvalho, coordenador técnico da Associação de Futebol Bragança, destacou a importância do evento. “Estas incitativas são muito importantes para a Associação e para os clubes. Foi o primeiro encontro da época, que permitiu às crianças praticar desporto, com muita diversão e fair-play”.

Mário Freitas, jogador de futsal da AD Fundão, que é natural de Mogadouro, esteve presente no evento. O atleta de 33 anos, conta com 34 internacionalizações e foi no Mogadouro que se projectou para os grandes palcos. Já jogou no Sporting CP, no SL Benfica e seguiu para a AD Fundão, onde joga há 11 temporadas.

O evento foi organizado pela Associação de Futebol de Bragança, em parceria com o Clube Académico de Mogadouro e o Município de Mogadouro.