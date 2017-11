Mogadouro com pontaria afinada nas grandes penalidades

Os transmontanos entraram bem no jogo com o brasileiro Daniel Silva a destacar-se ao fazer poker. O jogador, de apenas 19 anos, colocou o Mogadouro em vantagem e num minuto assinou dois golos. Ainda antes do intervalo, Diogo Amorim reduziu para 1-2.

Na segunda metade, Daniel Silva voltou a mostrar veia goleadora, marcou mais dois tentos, mas os da casa nunca se deram por vencidos e Ricardo Fernandes e Kéké, que bisou,chegaram ao 4-4 levando a eliminatória para prolongamento.

Nas horas extras Sá Pinto adiantou o Gualtar no marcador e Patrick Simão restabeleceu a igualdade.

O jogo decidiu-se nas grandes penalidades com os transmontanos a mostrarem mais pontaria (3-4) e a garantirem o passaporte para a fase seguinte da competição.