Mogadouro despede-se de 2022 com derrota

O Clube Académico de Mogadouro saiu derrotado do dérbi transmontano com os Amigos Abeira do Douro, 6-1 foi o resultado da partida realizada esta quinta-feira, um jogo antecipado da jornada 10 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Os comandados de Artur Pereira até marcaram primeiro, aos 8 minutos, por intermédio do pivot Samuel Silva. Contudo, a resposta da equipa do Peso da Régua não se fez esperar e ao intervalo vencia por 3-1 com golos de João Carvalho (12’), Rodrigo Guedes (13’) e João Cardoso (17’).

Na segunda metade, Hélder Martins (24’), Tiago Morais (29’) e João Carvalho (35’) selaram o triunfo dos durienses.

O Mogadouro termina 2022 com uma derrota e no sexto lugar da tabela classificativa com 13 pontos. O próximo jogo dos mogadourenses realiza-se já em 2023, no dia 7 de Janeiro, em casa, com o São Martinho de Mouros.

Quanto aos Amigos Abeira Douro seguem no quinto lugar com 15 pontos.