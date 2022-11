Mogadouro eliminado da Taça de Portugal de Futsal

Depois de ter ficado isento da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, o Clube Académico de Mogadouro fica pela segunda ronda da prova, após a derrota por 4-2 frente ao Amarense.

Os transmontanos, que fizeram uma longa viagem até à Batalha, sofreram o primeiro golo aos seis minutos. João Ramos marcou para a equipa da casa e voltaria a fazer o gosto ao pé aos 15’.

Ainda antes do intervalo, o Mogadouro conseguiu reduzir para 2-1 com um golo de Samuel Silva aos 19 minutos. No regresso dos balneários, logos nos primeiros segundos da segunda metade, Igor Cordeiro restabeleceu o empate (2-2) e trouxe um novo ânimo à equipa.

No entanto, na recta final do jogo, aos 37’, Paulo Bicho devolveu a vantagem (3-2) ao Amarense e aos 39’ os locais fixam o resultado em 4-2 num autogolo de Igor Cordeiro.

Terminada a caminhada na Taça de Portugal de Futsal, os comandados de Artur Pereira centram todas as atenções no Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Na jornada 7, marcada para o dia 19 de Novembro, o Mogadouro recebe o Boavista, terceiro classificado.