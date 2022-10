Mogadouro peca na finalização e termina jogo com derrota

O Clube Académico de Mogadouro não foi feliz no primeiro jogo em casa do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Os comandados de Artur Pereira perderam, 4-5, com o SCC/FC Famalicão e só se podem queixar da falta de eficácia no ataque.

Num jogo equilibrado, na sua globalidade, os forasteiros mostraram, a espaços, argumentos de candidato à subida e muita objectvidade na aproximação à baliza de Pedro Neto, que negou várias vezes o golo aos famalicenses.

Mas, os visitantes sabiam para o que vinham e eram conhecedores das dificuldades que os transmontanos iam colocar no jogo. Hélder Ferreira colocou os forasteiros em vantagem aos cinco minutos, após a marcação de um livre, e Fábio Silva igualou instantes depois. Ainda antes do intervalo, Tiago Neves fez o segundo para o SCC/FC Famalicão.

Grilo (9’) e Igor (18’) desperdiçaram duas boas ocasiões de golo para o Mogadouro.

Com o resultado em aberto, o Famalicão entrou forte na segunda metade. Rui Rego (23’) e Hélder Ferreira (23’) colocaram o resultado em 1-4. A partir daqui a formação visitante pareceu estar confortável com o resultado e o Mogadouro começou a mandar no jogo. Fábio Silva reduziu para 2-4 (27’) e Igor, de penálti, apontou o 3-4. Após a marcação do castigo máximo foi expulso o guarda-redes André Ferreira.

O jogo ficou frenético e as oportunidades de golo surgiram com naturalidade para as duas equipas. Paulo Cruz fez o 3-5 aos 35 minutos e Grilo fez o quarto golo dos mogadourenses aos 37’, fixando o resultado em 4-5.

Com duas jornadas carimbadas, o Mogadouro é sétimo classificado com três pontos. O SCC/FC Famalicão é segundo com quatro pontos.

Na próxima terça-feira, a formação de Artur Pereira joga a Supertaça Distrital de Futsal, em Alfândega da Fé, frente ao Vimoso.

Reacções

Artur Pereira – Técnico Mogadouro

“Eu acho que não merecíamos perder o jogo. Não fomos felizes em alguns momentos do jogo e há alguma precipitação em algumas situações. Mas, mostrámos que não somos inferiores e em jogo jogado fomos bastante fortes. Mostrámos que temos uma equipa competitiva e penso que o empate era o resultado mais justo. Jogámos contra uma das favoritas e mostrámos que estamos à altura, mas estes jogos definem-se nos detalhes. Pecámos na finalização e eles aproveitaram os nossos erros. Andámos sempre atrás do resultado”.

Ricardo Costa – Técnico SCC/FC Famalicão

“A primeira parte acabou por se dividida, nós com mais bola, mas dividida. Na segunda parte entrámos bem e depois de diferenciar tínhamos de ter sido mais equipa. Ao 1-4 a equipa relaxou e depois foi coração até ao final. Fomos melhores no global, mas o jogo foi equilibrado. Parabéns a Mogadouro que jogou sempre olhos os olhos. É uma equipa que vai tirar muitos pontos a várias equipas”.