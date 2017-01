Mogadouro perde dérbi transmontano

O Mogadouro continua sem vencer na segunda ronda do campeonato. Na jornada 13 da competição, os academistas perderam, 3-6, com o Valpaços Futsal.

Sem Bruno Pereira, Nelson Moreira, Vítor Hugo e Ricardinho por lesão, Artur Pereira chamou cinco juniores pra o dérbi transmontano.

A equipa da casa até entrou bem e chegou à vantagem ao minuto oito com um golo do guarda-redes Ervilha, que de baliza a baliza fez o 1-0.

A resposta do Valpaços não tardou também por intermédio do seu guarda-redes, Luís Gomes.

Os mais novos do Mogadouro mostraram serviço e Simão, que bisou, foi mesmo dos jogadores da casa que mais se destacou, ao minuto 15 devolveu a vantagem ao Mogadouro.

Na segunda metade o Valpaços entrou bastante determinado. Branco restabeleceu a igualdade ao minuto 22 e Bala colocou a equipa valpacense em vantagem aos 29’.

Moralizados, os forasteiros não deixaram escapar a vitória. Antucho, Breno e Pisco apontaram os restantes golos do Valpaços.