Mogadouro reabre Fundo de Emergência para apoiar empresas com 170 mil euros

O município de Mogadouro lançou uma nova fase do Fundo de Emergência Municipal. Depois de durante a primeira vaga a câmara ter criado um apoio destinado às empresas do concelho que, na altura, tiveram de encerrar, foi agora decido reeditar o mecanismo de ajuda, que tem desta feita uma dotação de 170 mil euros e outras regras. “Decidimos criar a segunda fase do Fundo de Emergência Municipal, de apoio à economia local, para apoiar as empresas e os produtores locais do concelho. Será generalizado e não apenas para as empresas que tiveram de encerrar na primeirafase, como aconteceu na primeira fase”, explica o autarca de Mogadouro, Francisco Guimarães, que explica que a verba é o valor de que o município ainda dispõe até ao final do ano. O presidente da câmara de Mogadouro sublinha que a medida pretende minimizar as dificuldades financeiras dos negócios do concelho, nomeadamente daqueles que tenham tido uma quebra de rendimentos de 25% ou numa percentagem superior. “O que nos interessa neste momento é ajudar um pouco nesta fase tão difícil que as nossas empresas, em especial o comércio, estão a passar aqui em Mogadouro. Havendo uma quebra no rendimento igual ou superior a 25% o município atribui um subsídio a fundo perdido que pode ir até 1000 euros, quanto maior for a perda de rendimento e o número de trabalhadores que a empresa tiver”, esclareceu ainda. Na primeira edição deste fundo, não foi gasta a totalidade da verba disponibilizada, de 200 mil euros. Agora o município de Mogadouro estima que pode ajudar até 250 empresas, que já podem candidatar-se a este apoio a fundo perdido.

Vales de desconto incentivam compras

Com o propósito de estimular o comércio e apoiar os produtores locais, o município de Mogadouro lançou também a campanha “Neste Natal, compro no comércio local”. O objectivo é incentivar a população a fazer as compras desta quadra no concelho. A campanha já se iniciou no dia 1 deste mês e vigora até 6 de Janeiro. Durante este período, a câmara atribui um vale de desconto de 5 euros por cada 50 euros de valor acumulado relativo a compras feitas nos estabelecimentos de comércio e produtores locais do concelho,aderentes à campanha. “Tendo como consequências possíveis e previsíveis o aumento da precariedade ao nível do emprego, uma baixa da produtividade e da actividade económica e uma consequente redução dos rendimentos das famílias, prevê-se um agravamento das condições económica e social”, explica o município, em comunicado, para justificar a criação de mais este incentivo como forma de apoio à economia local.