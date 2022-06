Mogadouro recebe Campeonato de Portugal de Drag Racing

A vila de Mogadouro recebe no próximo fim-de-semana, nos dia 18 e 19 de Junho, a primeira etapa do primeiro Campeonato de Portugal de Drag Racing.

Mas o que é o Drag Racing? Trata-se de uma corrida de aceleração em que dois carros preparados para atingir velocidades extremas em linha recta competem para ser os primeiros a cruzar a linha de chegada. A distância clássica a percorrer é o quarto de milha ou 402 metros. Os veículos, chamados de dragsters, facilmente chegam aos 500km/h, e por isso as corridas têm uma duração curta.

Mogadouro será a primeira localidade transmontana a receber a prova e reúne condições de “excelência” para se afirmar no calendário da competição. “Em primeiro lugar a condição geográfica e as condições do próprio aeródromo. Depois, a câmara municipal desde logo se mostrou disponível para apoiar”, referiu Pedro Costa, director de prova.

A proximidade com Espanha é “uma vantagem” para a realização da prova na vila do planalto. “Vamos ter muitos espanhóis, quer a competir quer a assistir. Os pilotos espanhóis vão participar na prova extra, para não federados, o “Mogadouro em Movimento”, explicou.

Mogadouro vai “entrar na história do Drag Racing”, pois vai coroar os primeiros campeões já que esta será a primeira etapa do primeiro campeonato federado desta disciplina do automobilismo.

Pedro Costa não tem dúvidas que o evento vai trazer muita gente a Mogadouro, “pois os participantes estão concentrados no litoral”.

As expectativas para a estreia da prova são boas. “No início estávamos um pouco reticentes pelo facto de os pilotos estarem no litoral, mas rapidamente percebemos que com um bom projecto os pilotos deslocam-se”, afirmou o director de prova.

Em Mogadouro são esperados 120 pilotos para a primeira etapa do primeiro Campeonato de Portugal de Drag Racing. A modalidade existe em Portugal desde 2005 mas só foi regulamentada em 2019.

Embora seja uma modalidade relativamente pouco conhecida na Europa, as corridas de aceleração existem há 70 anos. A primeira corrida de dragster foi realizada em Goleta, Califórnia, em 1948. O primeiro campeonato foi organizado no Kansas e em 1997 e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) criou o Campeonato Europeu FIA para dragsters.