Mogadouro recebe de Campeonatos Nacionais de Estrada de 24 a 26 de Junho

Como o Jornal Nordeste avançou na edição do dia 29 de Março, os Campeonatos Nacionais de Estrada de Elite, Sub-23 e paraciclistas, masculinos e femininos vão realizar-se na vila de Mogadouro entre os dias 24 e 26 de Junho.

A prova da Federação Portuguesa de Ciclismo realiza-se pela primeira vez naquela localidade transmontana.

“É um privilégio ter o Campeonato Nacional de Estrada nesta região transmontana e as estradas do nosso concelho a contemplar os próximos campões nacionais de ciclismo de estrada”, lê-se numa publicação do Município de Mogadouro.

A organização dos Campeonatos Nacionais de Estrada implica gastos elevados para as organizações e só com o apoio dos municípios, neste caso de Mogadouro, é que possível a sua realização, como destacou Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança. “Foi difícil pois o evento tem custos associados e têm que ser suportados com a ajuda dos municípios. São valores incomportáveis só para a associação”.

Em 2016, Vila Flor recebeu os Campeonatos Nacionais de Estrada mas nos escalões de cadetes, juniores e femininos.