Mogadouro recupera liderança

A equipa treinada por Artur Pereira venceu, esta terça-feira, o Futsal Mirandela por 14-3, um jogo de acerto de calendário relativo à jornada 11.

Com este resultado o Mogadouro recuperou a liderança do campeonato, soma agora 40 pontos. O SC Moncorvo desceu para a segunda posição com 39 pontos.

Ainda relativo à jornada 11, o Vimioso venceu o Alfandeguense por 3-2. O Vimioso é terceiro classificado, com 27 pontos, e o Alfandeguense é 10º, com 4 pontos.