Mogadouro soma vitória caseira

Depois da derrota na jornada inaugural do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, o Clube Académico de Mogadouro somou, este domingo, um triunfo caseiro por 8-4 frente aos Amigos Abeira Douro.

Paulo Oliveira esteve em grande plano com um hat-trick (12’, 16’, 39’). Os restantes golos da formação treinada por Artur Pereira foram apontados por Samuel Silva (5’), Thiago Lessa (19’), Igor Cordeiro (19’), Ricardo Simão (22’) e um autogolo de Amaral (17’).

Para a formação do Peso da Régua marcaram Dinis Araújo (9’), Igor Cordeiro (31’, AG), João Carvalho (35’) e Ruben Sousa (36’).

No encontro há a registar duas expulsões, uma para cada equipa. Rafa viu vermelho directo aos 17 minutos e o mogadourens4e Thiago Lessa foi expulso aos 36’ por acumulação de amarelos.

O Mogadouro segue no quinto lugar com três pontos e na próxima jornada joga fora com o Saavedra Guedes.

Foto de CA Mogadouro