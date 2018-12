Mogadouro vai reforçar-se no arranque de 2019

O Clube Académico de Mogadouro (CAM) prepara o ataque ao mercado de inverno.

Artur Pereira, técnico da equipa, conta com um plantel de 14 jogadores, incluindo dois atletas da formação de juniores (Vasco Afonso e Marco Barranco), que segundo o treinador “estão a ser trabalhados para serem lançados na equipa principal”.

Os potenciais reforços já estão identificados, sendo um deles de nacionalidade brasileira, e vão chegar em Janeiro. “Estamos a ver qual será a melhor situação. O plantel não é extenso e vem aí uma fase complicada”, disse o técnico.

Artur Pereira lembra ainda as duas expulsões na última jornada, frente ao Caxinas, que acabou por condicionar a equipa. “Tivemos por duas vezes em inferioridade numérica dois minutos. Há uma tendência fácil a puxar do amartelo para algumas equipas”, afirmou.

O Mogadouro terminou 2018 no sexto lugar da série B do Campeonato de Portugal com 13 pontos. Depois de várias lesões e questões burocráticas ultrapassadas a equipa parece ter encontrado o caminho das vitórias. “Aos poucos a equipa está a crescer e a subir de rendimento. Houve jogos que perdemos e que nos faltou alguma sorte. Eu acredito que vamos continuar a crescer para atingir o objectivo que é manter a equipa na 2ª divisão”.

A vitória por 4-3 frente ao Caxinas foi “bastante moralizadora” na opinião de Artur Pereira. Na jornada 12, marcada para sábado, dia 5, os academistas jogam fora com o Desportivo das Aves, terceiro classificado.