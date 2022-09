Moncorvo, Rebordelo e Argozelo entram com o pé direito na Divisão de Honra Pavimir

A festa do futebol regressou aos estádios do distrito de Bragança com o Moncorvo, Rebordelo e Argozelo a somarem três pontos no pontapé de saída da competição.

Em Vimioso, o G.D. Moncorvo somou três pontos, com um triunfo por uma bola a zero frente ao Carção. A vitória foi conseguida na segunda metade, com um golo de Kojo aos 59 minutos, depois de uma primeira parte desastrosa da formação treinada por Nuno Lima.

O Carção entrou forte, a mandar no jogo e com oportunidades para inaugurar o marcador. Boris foi mesmo o mais irrequieto na linha de ataque da turma de António Forneiro, com duas boas ocasiões de golo, aos 30’ e aos 41’.

A história do jogo mudou completamente na segunda metade. O intervalo fez bem aos comandados de Nuno Lima, que estiveram sempre mais perto de marcar perante um Carção adormecido.

João Loureiro, Caravana e Kojo tentaram a sorte e foi mesmo o avançado ganês a marcar o único e decisivo golo.

Em Argozelo, a equipa da casa não deixou créditos por mãos alheias no pontapé de saída do distrital. A formação de Fernando Teixeira venceu os estreantes Lusos MC SAD por 3-1. Litcha mostrou veia goleadora. O experiente avançado colocou o Argozelo em vantagem aos 18 minutos e voltaria a marcar na segunda parte, aos 64’, numa altura em que marcador assinalava 1-1, Gabriel Rodrigues fez o golo dos visitantes aos 62’. Aos 70’, Rui Alves fixou o resultado em 3-1.

Os Lusos MC SAD terminaram o encontro apenas com dez jogadores, o médio peruano Cabanillas foi expulso aos 66 minutos.

O Rebordelo também venceu. A equipa orientada por Nuno Loureiro derrotou o Forte Carrazedense por 0-3. Um triunfo construído na primeira metade. Tony fez o 0-1 de penálti aos 9, Rabiço marcou aos 22’ e o central Governor aos 41’.

Já a partida F.C. Vinhais – Macedo terminou empatada a uma bola. Os vinhaenses marcaram cedo, aos 4’, através de Fernando. O Macedo igualou aos 38’ por intermédio de Ruben Ferreira.

O jogo SC Mirandela – Vila Flor SC não se realizou por falta de comparência do Vila Flor e o encontro Estudantes Africanos – Mirandês só se joga no dia 1 de Novembro.