Montalegre impõe derrota ao Bragança

Zangão resolveu uma partida em que a equipa barrosã acabou por ter mais oportunidades claras de golo e mais posse de bola.

Ainda assim, o Bragança vendeu cara a derrota e impôs dificuldades ao conjunto da casa, sobretudo na primeira metade, apesar de se ter apresentado bastante desfalcado. Capelo e João Nogueira, jogadores importantes no meio campo dos brigantinos, falharam o jogo por castigo disciplinar.

A melhor oportunidade de golo da primeira metade pertenceu aos locais, aos 34’, Beto cabeceou à trave da baliza de Pinho.

Já na fase inicial do segundo tempo foi o Bragança que levou perigo à baliza de Nuno Rafael, através de uma investida de Paulo Roberto. Nesta fase do jogo há ainda a registar um cabeceamento à barra do central Vítor Pereira para o Montalegre.

O golo da vitória chegou aos 79’ com a assinatura de Zangão, após cruzamento de Nandinho.

O Bragança continua mergulhado numa crise de resultados. Os brigantinos não vencem há 16 jornadas.