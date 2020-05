Montes Vinhais distribuiu “kits” de protecção individual aos atletas

A primeira fase da iniciativa da Associação Montes Vinhais abrangeu os atletas residentes na vila de Vinhais. A cada um foi entregue um “kit” de protecção composto por três pares de luvas, três máscaras e um frasco de gel desinfectante.

“A entrega dos ‘kits’ é, essencialmente, um alerta e uma forma de os sensibilizar para o uso do kit com o intuito de se protegerem”, disse Nuno Fernandes, presidente do clube.

Para o dirigente e treinador a preocupação com os atletas não se centra apenas no que eles fazem dentro das quatro linhas. “No nosso ponto de vista essa é a forma mais interessante, e não interessada, de lhes mostrar o quão importante é para nós o seu bem-estar e a importância que damos ao processo de formação que levamos a cabo com eles”.

Nuno Fernandes reforça a ideia de que as obrigações do clube para com os atletas “não são apenas desportivas são também obrigações sociais”.

Este fim-de-semana, a Montes Vinhais iniciou a segunda fase da entrega dos “kits” de protecção individual nas aldeias do concelho. São abrangidos pela iniciativa cerca de 90 jovens jogadores.

