Morreu José Araújo antigo guarda-redes do GDB

José Araújo morreu esta quarta-feira, aos 72 anos, vítima de doença prolongada.

O antigo guarda-redes defendeu a baliza do Grupo Desportivo de Bragança entre 1974 e 1979, onde realizou cerca de 90 jogos com a camisola dos canarinhos.

“O Grupo Desportivo de Bragança manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo falecimento de José Araújo Rodrigues, sócio nº205 e ex-atleta do clube. A toda a família e amigos o Grupo Desportivo de Bragança apresenta as mais sentidas condolências neste momento tão difícil”, lê-se na publicação dos brigantinos.

Depois de deixar o futebol dedicou-se ao hóquei em patins e deixou marca no Clube Académico de Bragança. Treinou antigos jogadores do CAB, como Ricardo Figueira, Tiago Asseiro, Vítor Hugo, André Novo e Paulo Lourenço, que fizeram um brilharete no campeonato da Associação de Patinagem do Minho com 22 vitória em outros tantos jogos.

José Araújo era conhecido pela sua forma de estar no desporto, incutindo valores aos seus atletas.

O antigo guarda-redes também foi comentador de desporto na Rádio RBA. O funeral está marcado para amanhã, às 15h00, em Bragança.