Mostra da história do F.C. Porto em exposição na vila de Alfândega da Fé

Da cigarreira do húngaro Mihály Siska à réplica da Taça UEFA conquistada em 2003 são vários os objectos que retratam a história do F.C. Porto e que, desde a passada quinta-feira, já podem ser vistos em Alfândega da Fé, na exposição “Nesta Casa Mora o Dragão” do Museu do F.C. Porto.