Mudança de treinador não altera objectivos do F.C. Vinhais

Carlos Afonso, presidente do F.C. Vinhais, mantém intactos os objectivos do clube para esta temporada e garante que as mudanças na equipa técnica em nada alteram a forma de pensar do grupo.

O líder dos vinhaenses considera a saída de Nuno Fernandes um assunto encerrado, até porque saiu por vontade própria, e agradece toda a dedicação do treinador. “O F.C. Vinhais agradece todo o empenho, trabalho e dedicação nos dois anos e meio que esteve na liderança da equipa. Agradecemos tudo aquilo que o mister Nuno deu aos seniores e à formação”, referiu Carlos Afonso.

O próximo capítulo do F.C. Vinhais será escrito por Carlos Garcia. Trata-se de um regresso. O treinador de 51 anos já orientou a turma da capital do fumeiro, durante dez épocas, passando depois pelos Estudantes Africanos. Para o presidente dos vinhaenses é “um técnico que conhece bem o clube, que já ganhou títulos e uma escolha natural”. Carlos Afonso garante que o treinador tem “toda a confiança da direcção e dos adeptos” para dar seguimento ao projecto. “Confiámos plenamente no Carlos Garcia como treinador e pessoa”, acrescentou.

Os objectivos do clube mantêm-se intactos. “Vamos lutar pelos três pontos em todos os jogos”, afirmou.

O F.C. Vinhais começou o distrital com um empate (1-1) caseiro com o Macedo e na Taça Distrital os vinhaenses perderam (3-0) com o S.C. Mirandela na primeira mão da pré-eliminatória.

Segue-se o jogo com o Argozelo, já amanhã, na jornada 2 da Divisão de Honra e que marca a estreia e o regresso de Carlos Garcia ao comando técnico do F.C. Vinhais.