Muga aponta para o Top 30 no Mundial de Corrida de Montanha

A prova começa na quinta-feira, dia 2 de Novembro, e termina no domingo, dia 6, em Chiang Mai, na Tailândia.

A selecção nacional, orientada por Fernando Fernandes, conta com seis atletas, sendo que três são transmontanos e representam o C.A. Macedo de Cavaleiros.

Rui Muga e José Carvalho vão competir em “Uphill” (sempre a subir), num percurso de nove quilómetros, tal como Joana Sores (A. Jardim da Serra da Madeira), Paulo Macedo (A. Jardim da Serra da Madeira) e Tiago M. Pereira (FCPF Porto). Já Carlos Lopes será o único a participar em “Up and Down” (sobe e desce), com 12 quilómetros de distância. “As expectativas são boas. Estamos a atravessar um bom momento de forma. É um mundial e estão lá os quatro melhores de cada país. Penso que o mais difícil será a viagem de 15 horas. Mas, o querer de participar no mundial supera isso tudo”, referiu Rui Muga.

Na Tailândia, os atletas vão encontrar muita humidade e calor e as provas têm início a partir dos 300 ou 400 metros de altitude. A Serra do Alvão foi um dos locais de preparação para o mundial. “Fizemos alguns treinos no Alvão, em Vila Real, algumas provas e também treinei aqui, em Mogadouro, pois tem percursos excelentes para isso”.

Rui Muga está confiante numa boa prestação lusa e aponta para o Top 30, mas lembra que o nível competitivo é cada vez mais elevado, pois estão a surgir jovens talentos. “Há cada vez mais atletas e de muita qualidade. Há muitos atletas novos que estão a aparecer, sobretudo no ‘Uphill’. Os outros países estão a apostar mais do que nós e torna-se já difícil competir com atletas tão jovens”.

Mas, na bagagem a equipa nacional leva muita experiência, atletas titulados, caso de Rui Muga, bicampeão nacional de Corrida de Montanha, e vontade de fazer um brilharete.

A comitiva portuguesa viaja para a Tailândia esta terça-feira e inicia a participação no Campeonato do Mundo na quinta-feira, dia 3.