Muga termina Corrida dos Reis no terceiro lugar da geral e Carlos Lopes vence em M40

A oitava Corrida dos Reis de Paredes foi finalmente para a estrada depois de ter sido adiada, devido à pandemia. A prova estava inicialmente marcada para o dia 15 de Janeiro e foi organizada pela Associação Juvenis de Paredes.

Rui Muga, atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, terminou os 10 quilómetros no pódio da classificação geral. Muga foi terceiro com o tempo de 00:31:12, ficou atrás de Paulo Barbosa (SC Braga) que venceu a corrida, e de Luís Mendes (Maia AC), segundo classificado.

Nos dez primeiros classificados ficaram ainda mais três atletas do Macedo. Carlos Lopes terminou no quarto lugar, José Carvalho foi quinto e Ilídio Moreiras conclui a prova na sétima posição.

Por categorias, Carlos Lopes venceu em M40, seguido de José Carvalho no segundo lugar e Ilídio Moreiras no terceiro.

Participaram ainda em representação do Macedo os atletas Carlos Carneiro, Luís Teixeira, João Chumbo, Nuno Pereira, Hélio Vila Franca e Hélder Deveza.

Terminaram a 8ª Corrida dos Reis de Paredes 278 participantes.

Já no domingo, o C.A. Macedo de Cavaleiros fez-se representar na 8ª Corrida de São Silvestre de Viana do Castelo. Nuno Fernandes terminou no 50º lugar num prova que contou com 551 atletas.