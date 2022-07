Mulher morta em Donai por um familiar

Inicialmente foi avançado que teria sido o próprio filho, mas não há confirmação oficial das autoridades. Sabemos que este já se terá apresentado para prestar declarações, não tendo ficado detido. O homicídio aconteceu no sábado à noite. Os bombeiros de Bragança foram accionados, às 22h42, para uma agressão, sendo que quando chegaram ao local a mulher estava já em paragem cardiorrespiratória. Segundo explicou o adjunto do comando, Paulo Ferro, a vitima apresentava quatro perfurações, no abdómen e no tórax, feitas por um objecto contundente. O socorro foi pedido por vizinhos, depois de o marido da vitima ter saído à rua procurando ajuda. Este homem, com 67 anos, foi ferido com gravidade, no rosto e no tórax, pelo homicida, que lhes terá entrado em casa. O óbito da mulher foi declarado no local, onde esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, os bombeiros de Bragança e a GNR. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária.