Mulheres ao volante em passeio solidário

O evento todo-o-terreno vai na terceira edição e resulta da parceria da RS Eventos, Auto-Clube do Nordeste e Centro Social Paroquial Santo Condestável.

O passeio não tem carácter competitivo, só as mulheres é que conduzem e é solidário, pois, tal como nas edições anteriores, parte da receita das inscrições reverte para o Lar S. Francisco, que acolhe crianças e jovens em risco.

Este ano a iniciativa tem como madrinha a jornalista da RTP, Sandra Sá Couto, que se junta a outros nomes sonantes do desporto automóvel no feminino como Vânia Paim, Isabel Robalo e Lígia Albuquerque, que também já foram madrinhas do evento.

O passeio serve também para assinalar o Dia Internacional da Mulher. “Este passeio é para as nossas mulheres, para as mulheres da nossa vida, o evento é delas”, destacou Rodrigues da Silva, promotor da actividade.

O Passeio TT Mulheres ao Volante vai levar as participantes a locais de beleza ímpar do concelho de Bragança e com história, como as ruínas do Castelo de Outeiro e a Basílica ou o Santuário de Nossa Senhora das Necessidades, na aldeia de Rio Frio.

Rodrigues da Silva não tem dúvidas que este passeio “promove o que melhor há no concelho”, incluindo a gastronomia que as participantes vão ter oportunidade de apreciar logo de amanhã com a degustação de produtos regionais.

O passeio, com 77 km no total, como o nome indica, é para todas as mulheres que partilhem o gosto pela aventura e todo-o-terreno. A concentração está marcada para as 10h00 na Casa de Acolhimento Lar S. Francisco.