Multinacional de tecnologia e consultoria instala-se no Brigantia Ecopark

A multinacional Glintt vai instalar-se, já no próximo mês, no Brigantia Ecopark, em Bragança. A empresa é especializada em consultoria e serviços tecnológicos e é uma referência em produtos desenvolvidos para hospitais, clínicas e farmácias. Um dos responsáveis da Glintt, João Paulo Cabecinha, salientou que o escritório vai “representar mais um passo no crescimento da Glintt e na consolidação do seu posicionamento enquanto empresa de referência a nível nacional e internacional”. Também a Nexllence, uma marca criada pela Glintt para consolidar as competências de consultoria tecnológica, gestão e de infraestruturas, vai ficar no Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia Ecopark, ajudando no recrutamento de trabalhadores. A empresa estabeleceu uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança. Segundo o manager da área de OutSystems da Nexllence, Carlos Vaz, esta colaboração vai “fortalecer a relação de proximidade com a entidade, que pretende actuar como um player consciente em iniciativas como o Plano de Recuperação e Resiliência nacional”. Com o intuito de criar condições para um desenvolvimento mais equilibrado do território nacional, aproveitando as competências onde elas existem e favorecendo uma melhor qualidade de vida a empresa propõe ainda a possibilidade da Glintt e da Nexllence apoiarem o IPB na sua estrutura lectiva com módulos carreira, fomentando entre os alunos do politécnico a experiência vivida dentro das empresas.