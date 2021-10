Mundial de Kickboxing: Fabrice Fernandes despediu-se da competição na primeira ronda

O atleta brigantino, da Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros/Clube de Combate do Nordeste, foi um dos cinco portugueses em acção no primeiro dia de prova do Campeonato do Mundo de Kickboxing da WAKO, que começou na segunda-feira e termina no próximo domingo, em Jesolo, Itália.

No tatami, Fabrice Fernandes perdeu na primeira ronda com Finlay Heesom, da Grã-Bretanha, em Light Contact - 69kg e com Willems Marc-Steven, da Alemanha, em Kick Light - 69kg.

Este não era o resultado pretendido pelo atleta e o sorteio não ajudou. “Não correu bem em termos de resultados e o sorteio não foi o melhor. Logo na primeira ronda calharam-me atletas com bastante experiência, mas foram combates bem disputados. Dei sempre o melhor de mim”, disse ao Nordeste o atleta, que ainda se encontra em Itália.

Em 2018, o brigantino conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Kickboxing da WKF, na Argentina, nas disciplinas de Point Fighting, sénior -71kg, e de Light Contact.