Município de Alfândega da Fé galardoado pelas boas práticas desportivas

O galardão, atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e promovido pela Plataforma Cidade Social, é “um motivo de grande orgulho”, destacou Maria Manuel Silva, vice-presidente da autarquia de Alfândega da Fé. “Já é o quinto ano que fazemos parte deste projecto e queremos continuar a fazer. Este galardão é atribuído pela forte promoção de várias actividades desportivas para várias faixas etárias no nosso concelho”, acrescentou a também vereadora do desporto.

Ao longo de 2022, o Município de Alfândega da Fé desenvolveu vários eventos desportivos e de turismo activo, como passeios pedestres, passeio BTT das Cerejas, prova do Open Regional de XCM, Grande Prémio de Ciclism e Meia Maratona das Cerejas. A diversidade de actividades contribuiu para a soma de mais um galardão. “Tem que ver com a qualidade e a quantidade, a diversidade de actividades e a percentagem de população que acaba por ser abrangida por estas actividades”, sublinhou.

Aos eventos realizados junta-se os vários programas de actividade física como o Programa de Actividade Física e Exercício para Seniores e Programa Pé Activo nas escolas.

O Município de Alfândega da Fé recebeu ainda os galardões de “Oportunidades de Prática Outdoor 2022” e “Programa de Actividade Física e Exercício para Seniores 2022”. Em 2019, a autarquia alfandeguense foi distinguida pelo “Programa de Desporto Adaptado”.

O Programa Município Amigo do Desporto é dinamizado pela plataforma "Cidade Social". Os municípios aderentes participam, ao longo do ano, numa rede de partilha, que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas do desenvolvimento desportivo em Portugal, partindo dos projectos e acções implementados em cada concelho aderente.