Município de Bragança investe mais de 160 mil euros nas infra-estruturas desportivas

Segundo o presidente do município, Hernâni Dias, estas intervenções vão “assegurar as melhores condições para o exercício das dezenas de modalidades praticadas nos equipamentos municipais, com a máxima segurança”.

No Estádio Municipal Engenheiro José Luís Pinheiro e Campo de Futebol do Centro de Educação Especial foi feita a manutenção do relvado natural e sintético, renovada a bancada central e ainda adquiridas quatro balizas.

Também o Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira sofreu obras para reparar as fissuras e melhorar o isolamento. Foi ainda rectificada a iluminação e substituídos alguns equipamentos desportivos.

Na Piscina Municipal de Bragança foram feitos trabalhos de pintura e reparação de azulejos, renovados equipamentos, como o motor ventilador, a bomba circuladora e tubagens. Foi ainda renovado o sistema de videovigilância e feita a manutenção dos sistemas mecânicos e energéticos.

Foto de Município de Bragança