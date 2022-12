Município de Freixo está a desenvolver estudo para construção de barragem de regadio

O município de Freixo de Espada à Cinta quer que seja construída a barragem das Ferrarias, para regadio. A albufeira ficará entre Fornos e Lagoaça, mas ainda não se sabe quantos hectares poderá abranger. Está já a ser feito o estudo de viabilidade, que deverá estar pronto no próximo ano. O presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, realçou a importância da infra-estrutura para o concelho, uma vez que “80% da superfície” deste território “se destina a agricultura”, sendo ainda “dos territórios que tem maior ocupação agrícola em termos de produtividade”. “É mais do que justo que se leve a bom porto a barragem”, afirmou, explicando que em anos de seca, pode ser a salvação para os agricultores do concelho. O município está, junto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a desenvolver o projecto, que começou “praticamente da estaca zero”. Depois de concluído e assim que forem abertos os avisos, será candidatado para adquirir financiamento. No entanto, o autarca não quis avançar qual o valor necessário, nem quis fazer promessas de quando começará a construção da barragem. “Não gosto de fazer previsões nem prometer aquilo que não pode acontecer”, referiu, acrescentando que seria “incoerente afirmar já que em 2024 existiria uma barragem das Ferrarias”. No próximo ano com a Direcção Regional de Agricultura vai reunir com o Ministério da Agricultura e com a Direcção Geral de Regadio para a concretização da albufeira.