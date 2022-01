Município de Macedo de Cavaleiros aposta no andebol

Já está marcha o Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Macedo de Cavaleiros. Esta é a mais recente aposta do município macedense e que ficou reforçada com a assinatura de um protocolo de cooperação com a Federação Portuguesa de Andebol.

“Estando reunidas as condições físicas, ao nível de infraestruturas, para assegurar este projecto de forma sustentável, o objectivo é trazer para o nosso concelho a prática de andebol, de forma a alargar o leque de modalidades desportivas para os jovens e população em geral”, referiu Rui Vilarinho, vice-presidente do município.

A forte adesão ao Andebol de Praia, através do campeonato que decorreu no verão passado na Albufeira do Azibo, foi determinante para a promoção desta modalidade no concelho. Como tal, a aposta no Andebol estender-se-á, também, à prática da modalidade no exterior, nas infraestruturas criadas na Praia Fluvial do Azibo, quer para formação, quer para competição.

A reunião de assinatura do protocolo de colaboração contou com o vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, e o presidente da Associação de Andebol de Vila Real, Adriano Tavares.

Foto de Município de Macedo de Cavaleiros