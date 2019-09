Município de Macedo e IPB assinam protocolo de cooperação para a promoção dos Desportos Náuticos

Este prevê a promoção da prática de Desportos Náuticos no futuro Centro Náutico da Albufeira do Azibo.

De acordo com o protocolo a autarquia cede as instalações e o IPB as embarcações e todo o equipamento necessário para que os alunos possam realizar as aulas. “Será uma cooperação muito importante, uma vez que não só o IPB terá aqui condições para oferecer uma formação de maior qualidade aos seus alunos de Desporto, como o município poderá usufruir das embarcações que vão ser colocadas na albufeira”, explicou Rui Vilarinho, vereador do desporto do município.

Rui Vilarinho acrescentou que, mediante supervisão de um responsável qualificado, e fora do período das aulas, “as embarcações e equipamento podem ser utilizados com autorização da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros”.

A autarquia macedense está empenhada em criar condições para a prática de desportos náuticos. “O município pretende criar uma escola de canoagem no concelho”, concluiu.