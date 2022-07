Município de Macedo quer trazer jogos de cariz nacional e internacional para o Azibo

O futebol de praia veio para ficar e o Município de Macedo de Cavaleiros quer trazer para o Campo de Jogos da Albufeira do Azibo jogos de cariz nacional e internacional. Para isso acontecer é fundamental avançar com a construção de balneários no Centro Náutico, infraestrutura situada junto ao campo de jogos.

“O futebol de praia é uma modalidade recente mas que já tem muitos adeptos. Ainda não temos as condições que gostaríamos, pois faltam os balneários, que vão ficar no Centro Náutico para dar apoio ao futebol de praia e outras modalidades. Espero que no próximo ano fiquem prontos”, disse Rui Vilarinho, vice-presidente do município.

O também vereador do desporto da autarquia macedense esteve presente, esta manhã, no pontapé de saída da primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, no Azibo. Rui Vilarinho explica que a adjudicação da obra “foi a concurso duas vezes”, mas acabou ficar vazio “devido à subida abrupta dos preços”.

O Campo de Jogos da Albufeira do Azibo já recebeu um estágio da Selecção Nacional de Futebol de Praia, foi em 2021, e segundo vice-presidente a equipa lusa vai, em breve, regressar a território macedense.

Rui Vilarinho acredita que outros campos de futebol de praia vão surgir no distrito. “Este campo (Azibo) foi o primeiro do distrito e acredito que quando outros concelhos estiverem dotados destas infraestruturas vai ser possível avançar com campeonatos regionais”, afirmou.

O Azibo continua a ser, no distrito de Bragança, o palco principal do futebol de praia. Este fim-de-semana, no Campo de Jogos decorre a primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia.

Estão em prova cinco equipas da A.F. Bragança, que integram a série A, Macedense, Macedo, Escola Arnaldo Pereira, Vila Flor SC e G.D. Cachão. Os dois primeiros classificados seguem para a segunda fase.