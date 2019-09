Município de Mirandela quer investir na requalificação de equipamentos desportivos

O Campo Sintético da Reginorde foi inaugurado em 2015 e é, a par das Piscinas Municipais, a infra-estrutura desportiva da cidade com maior taxa de ocupação.

O espaço serve as equipas de futebol do concelho e é onde está instalado o Centro de Treinos de Futebol feminino da A.F. Bragança.

O Município pretende fazer algumas intervenções num espaço que apresenta algumas limitações. “É verdade que a nível de espaço tem algumas limitações e os contentores, que servem de balneários, são alugados. Em relação ao campo a relva está em excelentes condições pois feita agora uma vistoria. Vamos aguardar e em tempo oportuno vamos divulgar os projectos para aquele espaço”, disse Júlia Rodrigues sem especificar as futuras intervenções.

A preocupação da autarquia estende-se ao Complexo Desportivo do Cachão. Neste espaço são aguardadas intervenções no que diz respeito ao relvado sintético.

“Nós estamos a acompanhar o processo através do nosso vereador do desporto e sabemos que há ali algumas lacunas em termos de infra-estruturas. Estamos a tentar arranjar uma forma de as solucionar. Depende também da vontade do clube e dos projectos que tem”.

A câmara municipal vai ainda rentabilizar outros espaços, assumindo por isso a gestão do mesmos de forma estarem disponíveis a todos os que queiram praticar desporto.

“Estamos a estabelecer um protocolo com o Agrupamento de Escolas para que possam ceder os pavilhões da escola Luciano Cordeiro e de Torre de Dona Chama fora do horário escolar, entre as 18h00 e as 24h00. Isto porque a gestão destes espaços vai ser assumida pelo município porque há muitas solicitações para a prática de várias modalidades. Queremos rentabilizar estes espaços pois tem marcações oficiais para a prática de futsal, basquetebol, voleibol, andebol, ténis e badminton”, explicou a presidente do município.

A autarquia faz a gestão directa do Campo da Reginorde, Piscinas Municipais e Pavilhão do Inatel.

À conversa veio ainda o Estádio São Sebastião, propriedade do S.C. Mirandela, que Júlia Rodrigues entende, também, precisar de obras de requalificação tal como o Pavilhão da Reginorde. “Sabemos que para os clubes não é fácil pois é muito dispendioso, já que gastam parte do seu orçamento nas despesas mensais. O investimento na requalificação destes equipamentos terá que ser um investimento público”.

Investimento no desporto passa os 500 mil euros

O apoio do município às colectividades desportivas do concelho passa os 500 mil euros anuais. A atribuição dos subsídios, mediante a assinatura de um contrato programa, depende de vários critérios, como o número de atletas federados, número de equipas de formação em competição e número de jogos.

“Temos apoios mensais e estão previstos alguns extraordinários. No ano civil presente registámos um acréscimo de 20 mil euros em relação a 2018. Pela primeira vez conseguiu-se estabelecer uma atribuição no número máximo de transportes e além dos transportes municipais recorremos a um concurso para o aluguer de veículos de transporte colectivo. No ano 2019 estimamos atribuir 200 transportes e que corresponde a 55 mil euros de apoio”.

A autarquia formou recentemente um Conselho Municipal de Desporto que procura aplicar “uma política desportiva que integre os vários agentes desportivos”. Este conselho não descura do desporto adaptado, sendo, por isso, inclusivo. “Temos a preocupação com o desporto adaptado sabendo, contudo, que temos que dar grandes passos na melhoria das infra-estruturas, capacitando-as de condições para pessoas com mobilidade reduzida”, acrescentou Júlia Rodrigues.

A dinâmica desportiva existente no concelho de Mirandela já valeu ao município o galardão “Município Amigo do Desporto”, atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto - APOGESD e pela plataforma Cidade Social, em Novembro do ano passado pelo segundo ano consecutivo.

O Município de Mirandela é ainda parceiro de vários projectos europeus no âmbito do Programa ERASMUS+, que até 2020 apoia as actividades de educação, formação, juventude e desporto na União Europeia.

Um deles é o “Encouraging Girls Participation in Sports” que incide sobre o desporto no feminino, desenvolvendo metodologias para incentivar as raparigas a praticar desporto.